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وزير الدفاع التركي: واشنطن طلبت إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة شمالي سوريا وطلبنا منها الوفاء بتعهداتها
Lebanon 24
01-12-2022
|
08:05
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