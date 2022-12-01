Advertisement

أخبار عاجلة

سويسرا تعلن تجميد أصول روسية بقيمة 8 مليارات دولار (سكاي نيوز)

Lebanon 24
01-12-2022 | 09:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن ترسل لأوكرانيا أسلحة وذخائر بقيمة 400 مليون دولار (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/12/2022 18:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون يقر حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تتضمن أنظمة دفاع صاروخي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
01/12/2022 18:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بريطانيا تُجمّد أصولا روسية بقيمة 20.5 مليار دولار
lebanon 24
01/12/2022 18:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول محلي: البحرية الروسية تعلن صد هجوم بطائرة مسيّرة في خليج سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/12/2022 18:48:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:46 | 2022-12-01
11:30 | 2022-12-01
11:23 | 2022-12-01
11:18 | 2022-12-01
11:14 | 2022-12-01
11:12 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website