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أردوغان يترأس اجتماع مجلس الأمن القومي الأخير لبحث عملية برية محتملة في شمال سوريا (روسيا اليوم)

Lebanon 24
01-12-2022 | 10:21
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