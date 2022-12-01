Advertisement

أخبار عاجلة

الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في فرنسا: التيار قد يتعرض لانقطاع متكرر في الشتاء (العربية)

Lebanon 24
01-12-2022 | 12:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الشركة المشغلة لنوردستريم: نخطط لفحص خطوط الغاز بعد إنتهاء تحقيق الشرطة (العربية)
lebanon 24
02/12/2022 00:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع التيار الكهربائي في خيرسون جراء قصف روسي (العربية)
lebanon 24
02/12/2022 00:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في بيلغورود الروسية بعد استهدافها بقصف صاروخي (العربية)
lebanon 24
02/12/2022 00:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية فرنسا: يجري الإعداد لعقوبات أوروبية جديدة ضد إيران بداية الشهر المقبل (العربية)
lebanon 24
02/12/2022 00:06:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:01 | 2022-12-01
16:00 | 2022-12-01
15:58 | 2022-12-01
15:57 | 2022-12-01
15:56 | 2022-12-01
15:55 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website