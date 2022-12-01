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بيان أوروبي: رصدنا 19 مليار يورو لمساعدة أوكرانيا وهناك حزمة جديدة بقيمة 18 مليار يورو (الجزيرة)

Lebanon 24
01-12-2022 | 14:43
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