17
o
بيروت
18
o
طرابلس
2
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
البنتاغون: وزير الدفاع الأميركي عبر لنظيره التركي عن معارضتنا القوية لأي غزو بري محتمل في شمال سوريا (الجزيرة)
Lebanon 24
01-12-2022
|
14:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع التركي: واشنطن طلبت إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة شمالي سوريا وطلبنا منها الوفاء بتعهداتها
Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: واشنطن طلبت إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة شمالي سوريا وطلبنا منها الوفاء بتعهداتها
02/12/2022 00:07:39
02/12/2022 00:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
البنتاغون: نواصل اتصالاتنا مع الأتراك بشأن التصعيد في شمال سوريا والوزير أوستن سيتحدث مع نظيره التركي قريبا (الجزيرة)
Lebanon 24
البنتاغون: نواصل اتصالاتنا مع الأتراك بشأن التصعيد في شمال سوريا والوزير أوستن سيتحدث مع نظيره التركي قريبا (الجزيرة)
02/12/2022 00:07:39
02/12/2022 00:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركية: الولايات المتحدة الأميركية تدعم الإرهابيين في شمال سوريا ونطلب منها وقف هذا الدعم
Lebanon 24
وزير الخارجية التركية: الولايات المتحدة الأميركية تدعم الإرهابيين في شمال سوريا ونطلب منها وقف هذا الدعم
02/12/2022 00:07:39
02/12/2022 00:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: ننفي مزاعم قصف القوات التركية نقطة مراقبة أميركية شمالي سوريا
Lebanon 24
وزير الدفاع التركي: ننفي مزاعم قصف القوات التركية نقطة مراقبة أميركية شمالي سوريا
02/12/2022 00:07:39
02/12/2022 00:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
Lebanon 24
إعلامي شهير يُهاجر من لبنان وينتقل إلى الإمارات!
02:00 | 2022-12-01
01/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
Lebanon 24
إسمان غير مقبولين فرنسيا وسعوديا
01:45 | 2022-12-01
01/12/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النافعة.. توقيفات في هذا الملف
Lebanon 24
بعد النافعة.. توقيفات في هذا الملف
06:22 | 2022-12-01
01/12/2022 06:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هويّة قاتل الشاب علي مهدي انكشفت... ومفاجأة فجرّتها التحقيقات بشأن تورّطه بجريمة ثانيّة!
Lebanon 24
هويّة قاتل الشاب علي مهدي انكشفت... ومفاجأة فجرّتها التحقيقات بشأن تورّطه بجريمة ثانيّة!
08:11 | 2022-12-01
01/12/2022 08:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
Lebanon 24
الموت يُؤلم عائلة المودع وليد الحجار... والده تُوفي حزناً عليه
12:01 | 2022-12-01
01/12/2022 12:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:01 | 2022-12-01
فرنجية: لا نختلف مع "التيار الوطني الحرّ" على العناوين الاستراتجية، الخلاف يكمن في طريقة التعاطي والأسلوب المتبع
16:00 | 2022-12-01
فرنجية: ألف تحية لكل عناصر المؤسسة العسكرية ونشكر الله على صمودهم وصمود المؤسسة
15:58 | 2022-12-01
فرنجية: انتخاب قائد الجيش يحتاج الى تعديل دستوري ويرتب على القائد تقديم استقالته من منصبه قبل 6 أشهرة من موعد الانتخاب للدخول الى عالم السياسة
15:57 | 2022-12-01
إسبانيا واليابان يتأهلان إلى دور الـ 16 على حساب ألمانيا وكوستاريكا
15:56 | 2022-12-01
النائب طوني فرنجية عبر "صار الوقت": لا أظن ان غاية جبران باسيل من التصعيد الذي يتبعه هو الوصول الى "بازار" يشبه "اتفاق معراب"
15:55 | 2022-12-01
بيان للاتحاد الأوروبي: التزام بسلامة الأراضي الأوكرانية وأمنها وحريتها ثابت ورصد 19 مليار يورو لمساعدة كييف وحزمة جديدة بقيمة 18 مليار يورو
فيديو
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
02/12/2022 00:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
Lebanon 24
فنانة عربية تفجّر مفاجأة: "تزوجت مخرجين شقيقين... وهذه طبيعة علاقتي بهما" (فيديو)
04:35 | 2022-11-29
02/12/2022 00:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
Lebanon 24
مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عبر الـ"LBCI" مع الإعلامي ماريو عبّود
05:12 | 2022-11-28
02/12/2022 00:07:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact