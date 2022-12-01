Advertisement

أخبار عاجلة

فرنجية: ألف تحية لكل عناصر المؤسسة العسكرية ونشكر الله على صمودهم وصمود المؤسسة

Lebanon 24
01-12-2022 | 16:00
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع التقى قائد الجيش: توافق على قضايا المؤسسة العسكرية لا سيما الإستحقاقات المقبلة
lebanon 24
02/12/2022 02:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
العماد عون استقبل السفير الالماني مقدما هبة مالية لصالح المؤسسة العسكرية
lebanon 24
02/12/2022 02:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
لدعمه التعليم الرقمي في المؤسسة العسكرية... قائد الجيش يكرّم أبوغزاله
lebanon 24
02/12/2022 02:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش: المؤسسة العسكرية متماسكة وستبقى قادرة على القيام بواجبها رغم كل التحديات
lebanon 24
02/12/2022 02:27:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:15 | 2022-12-01
19:10 | 2022-12-01
17:15 | 2022-12-01
17:11 | 2022-12-01
17:09 | 2022-12-01
16:21 | 2022-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website