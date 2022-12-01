المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر يجدد معارضة الولايات المتحدة الشديدة لأي عملية عسكرية تركية برية في سوريا تزعزع الاستقرار في المنطقة و تؤثر سلبا على مواصلة مهمة محاربة ⁧‫داعش‬⁩

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