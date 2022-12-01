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الولايات المتحدة: قاذفة "الشبح" الجديدة قادرة على تنفيذ ضربات نووية بعيدة المدى

Lebanon 24
01-12-2022 | 23:22
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