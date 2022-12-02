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احصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال ال ٢٤ ساعة الماضية: 6 حوادث و 7 جرحى
Lebanon 24
02-12-2022
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00:25
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