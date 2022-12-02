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اليابان ستخصص 40 إلى 43 تريليون ين للإنفاق الدفاعي في إطار برنامج منتصف المدة لمدة 5 سنوات

Lebanon 24
02-12-2022 | 01:39
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