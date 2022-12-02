البطريرك الراعي لمعطلي جلسات انتخاب رئيس الجمهورية: ماذا يعني انكم تأتون الى المجلس النيابي وبعد الدورة الانتخابية الاولى تعطلون النصاب؟ (لبنان الحر)

Lebanon 24