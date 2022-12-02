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أخبار عاجلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران نفذت 16 هجوما على سفن أجنبية مدنية في الخليج والبحر الأحمر في السنوات الـ5 الأخيرة
Lebanon 24
02-12-2022
|
03:47
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