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وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران نفذت 16 هجوما على سفن أجنبية مدنية في الخليج والبحر الأحمر في السنوات الـ5 الأخيرة

Lebanon 24
02-12-2022 | 03:47
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