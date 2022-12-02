Advertisement

أخبار عاجلة

الكرملين: بايدن صرح بأن المفاوضات مع روسيا ممكنة فقط بعد مغادرة روسيا لأوكرانيا وهذا مستحيل والعملية العسكرية الخاصة مستمرة

Lebanon 24
02-12-2022 | 04:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكرملين: روسيا تعارض القرار الخاص بدفع تعويضات لأوكرانيا وستتعامل معه كوثيقة غير ملزمة قانونا
lebanon 24
02/12/2022 15:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: واثق أن روسيا لم تحقق ما أرادت تحقيقه منذ البداية، وما جرى في خيرسون انتصار كبير لأوكرانيا
lebanon 24
02/12/2022 15:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية تلوّح بفرض عقوبات على الشركات العسكريّة الخاصة أو شبه العسكرية التي تشارك في حرب روسيا أو تدعمها
lebanon 24
02/12/2022 15:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للناتو: على روسيا أن توقف حربها ضد أوكرانيا والحلف سيواصل ويكثف دعمه لأوكرانيا لأطول فترة ممكنة (الجزيرة)
lebanon 24
02/12/2022 15:39:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:23 | 2022-12-02
08:06 | 2022-12-02
07:56 | 2022-12-02
07:19 | 2022-12-02
07:05 | 2022-12-02
06:54 | 2022-12-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website