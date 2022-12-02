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"لبنان 24": قوة من الجيش توجّهت لمؤازرة قوى الأمن الداخلي لازالة مخالفات بناء في بلدة المنصوري ترافقها سيارات اسعاف واطفاء تابعة للدفاع المدني

Lebanon 24
02-12-2022 | 06:23
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