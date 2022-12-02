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الحلبي: نُعلن اليوم زيادة 50 مدرسة رسمية دامجة 30 مدرسة قبل الظهر و20 بعد الظهر

Lebanon 24
02-12-2022 | 06:27
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