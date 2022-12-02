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"الجزيرة" عن مصدر أمني أفغاني: انتحاريان استهدفا بسيارة مفخخة مسجدا للحزب الإسلامي جنوب العاصمة الأفغانية كابل وسقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
02-12-2022 | 06:30
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