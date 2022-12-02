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البيت الأبيض: سنواصل استخدام جميع الأدوات للحد من توسع برامج الأسلحة الكورية الشمالية المزعزعة للاستقرار

Lebanon 24
02-12-2022 | 08:06
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