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زعيم الحزب الإسلامي في أفغانستان قلب الدين حكمتيار: تعرضت اليوم لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء صلاة الجمعة (الجزيرة)

Lebanon 24
02-12-2022 | 08:23
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