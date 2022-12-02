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الخارجية الفرنسية: يجب إنهاء العنف المتزايد ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات (الجزيرة)

Lebanon 24
02-12-2022 | 11:36
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