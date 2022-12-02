مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأستاذ فارس الجميّل: لم تتبلغ الدوائر المختصة في رئاسة الحكومة أي اعتراض رسمي أو مقاطعة لجلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد يوم الإثنين المُقبل

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