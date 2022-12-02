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الجميل: مجلس الوزراء سينعقد للبتّ بقضايا الناس وخصوصاً ملف المستشفيات الذي يُعتبر من البنود المُلحّة جداً من أجل البحث بها

Lebanon 24
02-12-2022 | 12:53
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