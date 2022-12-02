الجميل رداً على سؤال حول إمكانية تكرُّر جلسات الحكومة بعد جلسة الإثنين المقبل: ميقاتي أكّد مراراً أنه سيدعو لجلسة حكومية عند الضرورة من أجل تسيير شؤون الدولة والمواطنين

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