مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأستاذ فارس الجميّل: من ضرب الطائف هو من عطّل جلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة والحرِِي بوزراء "الوطني الحر" المشاركة بجلسة مجلس الوزراء الإثنين بدلاً من مقاطعتها

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