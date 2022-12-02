الجميّل: الدعوة الخاصة بجلسة الحكومة يوم الإثنين جرى توجيهها إلى جميع الوزراء والنّصاب مؤمّن وهناك ملفات مُلحة بحاجة للبتّ بها ولا تتحمل أي ابتزاز

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