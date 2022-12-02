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الجميّل: سيكونُ هناك حضور مسيحي لجلسة الحكومة ويجب الإقلاع عن اللغة المقيتة التي يلجأ إليها "التيار الوطني الحر"

Lebanon 24
02-12-2022 | 13:14
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