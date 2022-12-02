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الاتحاد الأوروبي: قتل 10 فلسطينيين في 72 ساعة يظهر استخدام الأمن الإسرائيلي القوة المميتة خلافا للقانون الدولي (الجزيرة)

Lebanon 24
02-12-2022 | 14:03
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