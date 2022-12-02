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الاتحاد الأوروبي: مع مقتل 140 فلسطينيا يصبح العام الحالي هو الأكثر دموية منذ 2006 و لابد من التحقيق في مقتل مدنيين وضمان المساءلة (الجزيرة)

Lebanon 24
02-12-2022 | 16:15
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