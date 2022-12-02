18
o
بيروت
20
o
طرابلس
-2
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-2
o
بشري
18
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
البنك المركزي العراقي يؤكد تجاوز احتياطياته النقدية حاجز 90 مليار دولار
Lebanon 24
02-12-2022
|
21:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الخزانة الأميركية: جمدنا مع شركائنا نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي لمنعه من دعم الحكومة
Lebanon 24
وزارة الخزانة الأميركية: جمدنا مع شركائنا نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي لمنعه من دعم الحكومة
03/12/2022 08:09:45
03/12/2022 08:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تقدم 4.5 مليار دولار لأوكرانيا من خلال البنك الدولي
Lebanon 24
واشنطن تقدم 4.5 مليار دولار لأوكرانيا من خلال البنك الدولي
03/12/2022 08:09:45
03/12/2022 08:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الصيني: التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز 64 مليار دولار في أول 8 أشهر من 2022 بنمو 27.93% (الشرق)
Lebanon 24
السفير الصيني: التبادل التجاري مع الإمارات تجاوز 64 مليار دولار في أول 8 أشهر من 2022 بنمو 27.93% (الشرق)
03/12/2022 08:09:45
03/12/2022 08:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
القضاء العراقي يُعلّق على سرقة 2.5 مليار دولار... ماذا أعلن؟
Lebanon 24
القضاء العراقي يُعلّق على سرقة 2.5 مليار دولار... ماذا أعلن؟
03/12/2022 08:09:45
03/12/2022 08:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه حسابٌ مصرفيّ بالليرة والدولار.. هذا الخبر مُهم
Lebanon 24
لمن لديه حسابٌ مصرفيّ بالليرة والدولار.. هذا الخبر مُهم
14:00 | 2022-12-02
02/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
Lebanon 24
ليلاً.. هذا ما شهدته المصارف فجأة
03:15 | 2022-12-02
02/12/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 13 سنة... مذيعة جديدة تُغادر الـ"أم تي في" وهي تبكي متأثرة (صورة)
Lebanon 24
بعد 13 سنة... مذيعة جديدة تُغادر الـ"أم تي في" وهي تبكي متأثرة (صورة)
06:10 | 2022-12-02
02/12/2022 06:10:59
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة شهيرة تكشف: زوجي يطلب منّي إرتداء الملابس القصيرة! (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة شهيرة تكشف: زوجي يطلب منّي إرتداء الملابس القصيرة! (فيديو)
09:19 | 2022-12-02
02/12/2022 09:19:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان خطوبتها.. هكذا بدت نادين نجيم في أول ظهور لها في مهرجان البحر الأحمر (صور)
Lebanon 24
بعد إعلان خطوبتها.. هكذا بدت نادين نجيم في أول ظهور لها في مهرجان البحر الأحمر (صور)
02:30 | 2022-12-02
02/12/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:32 | 2022-12-03
ريا نوفوستي: المدفعية الروسية تدمر مواقع للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوريجيا
17:21 | 2022-12-02
إصابة 11 مصلياً في هجوم على مسجد بجنوب نيجيريا
16:46 | 2022-12-02
البيت الأبيض: إدارة بايدن تتفاوض مع الكونغرس بشأن تخصيص 37.7 مليار دولار لكييف (الشرق)
16:37 | 2022-12-02
الخارجية الأميركية: نتوقع أن الصين قد تبدأ عمليات عسكرية ضد تايوان في أي وقت ونحن نعمل على منع حدوث هذا (الشرق)
16:31 | 2022-12-02
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: نقترب من إبرام اتفاق بين كييف وموسكو بشأن منطقة آمنة حول محطة زابوروجيا (الشرق)
16:15 | 2022-12-02
الاتحاد الأوروبي: مع مقتل 140 فلسطينيا يصبح العام الحالي هو الأكثر دموية منذ 2006 و لابد من التحقيق في مقتل مدنيين وضمان المساءلة (الجزيرة)
فيديو
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
01:00 | 2022-12-03
03/12/2022 08:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مرافقوه هبوا لمساعدته.. شاهدوا ماذا حصل مع بايدن خلال استقباله الأمير وليام (فيديو)
Lebanon 24
مرافقوه هبوا لمساعدته.. شاهدوا ماذا حصل مع بايدن خلال استقباله الأمير وليام (فيديو)
23:00 | 2022-12-02
03/12/2022 08:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
قاذفة سرية أميركية بمليار دولار ستظهر علناً وللمرة الأولى في هذا الموعد (فيديو)
02:30 | 2022-11-30
03/12/2022 08:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact