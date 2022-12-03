Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال افتتاح معرض الكتاب في بيروت: وطننا يعيشٌ أزمة خانقة تركت انعكاساتها على مختلف القطاعات مِن دون أن تؤثر في عزيمة ابناء شعبنا على الصمود والنهوض من جديد

Lebanon 24
03-12-2022 | 04:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لـ"الجديد": توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة هو "لزوم ما لا يلزم" ويعتبر كأنه لم يكن ولا يغير من الواقع شيئًا وندعو لمراجعة ما قاله المرجع الدستوري إدمون رزق اليوم بوصفه هذا الأمر بالخيانة العظمى
lebanon 24
03/12/2022 16:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أعلنّا سابقاً أن لدينا نيّة لعقد جلسة مجلس الوزراء عند الضرورة والموضوع الخاص بالمستشفيات يعتبر مُلحّاً جداً مثله مثل البنود الأخرى الموجودة ضمن جدول الأعمال
lebanon 24
03/12/2022 16:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
 ميقاتي: المطلوب إرادة سياسية من مختلف القوى والتيارات السياسية لاكمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت واستكمال إقرار القوانين الاصلاحية
lebanon 24
03/12/2022 16:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأستاذ فارس الجميّل: من ضرب الطائف هو من عطّل جلسات انتخاب رئيس الجمهوريّة والحرِِي بوزراء "الوطني الحر" المشاركة بجلسة مجلس الوزراء الإثنين بدلاً من مقاطعتها
lebanon 24
03/12/2022 16:31:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:28 | 2022-12-03
08:53 | 2022-12-03
08:44 | 2022-12-03
08:35 | 2022-12-03
08:29 | 2022-12-03
08:24 | 2022-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website