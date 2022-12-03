رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال افتتاح معرض الكتاب في بيروت: وطننا يعيشٌ أزمة خانقة تركت انعكاساتها على مختلف القطاعات مِن دون أن تؤثر في عزيمة ابناء شعبنا على الصمود والنهوض من جديد

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