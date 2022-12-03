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 ميقاتي: المطلوب إرادة سياسية من مختلف القوى والتيارات السياسية لاكمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت واستكمال إقرار القوانين الاصلاحية

Lebanon 24
03-12-2022 | 04:35
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ميقاتي: المطلوب إرادة سياسية لإكمال عقد المؤسسات الدستوريّة وانتخاب رئيس جديد
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