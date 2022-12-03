رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أعلنّا سابقاً أن لدينا نيّة لعقد جلسة مجلس الوزراء عند الضرورة والموضوع الخاص بالمستشفيات يعتبر مُلحّاً جداً مثله مثل البنود الأخرى الموجودة ضمن جدول الأعمال

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