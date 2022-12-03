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ميقاتي: كان لدينا على جدول أعمال الجلسة الحكومية 318 بنداً لكننا خفضنا العدد إلى 65 من أجل البحث في الأمور الأساسيّة فقط

Lebanon 24
03-12-2022 | 05:01
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رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أعلنّا سابقاً أن لدينا نيّة لعقد جلسة مجلس الوزراء عند الضرورة والموضوع الخاص بالمستشفيات يعتبر مُلحّاً جداً مثله مثل البنود الأخرى الموجودة ضمن جدول الأعمال
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03/12/2022 20:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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03/12/2022 20:48:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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