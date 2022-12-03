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ميقاتي: من واجبنا كحكومة متابعة شؤون الناس وخصوصاً ملف المستشفيات الذي يحتاجُ إلى قراراتٍ سريعة وإلا فإنّ حياة المرضى ستكونُ مهدّدة وهذا ما لا نقبله أبداً

Lebanon 24
03-12-2022 | 05:03
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