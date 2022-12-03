Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الداخلية الإيرانية: سقوط 200 قتيل خلال الأحداث الأخيرة في ‎إيران بمن فيهم عناصر الأمن والمدنيون (الجزيرة)

Lebanon 24
03-12-2022 | 05:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإيرانية: استدعاء السفير الفرنسي على خلفية إصدار برلمان فرنسا قرارا بشان التطورات الداخلية في إيران (الجزيرة)
lebanon 24
03/12/2022 20:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية إيران: واشنطن تروج "للعنف" خلال الأحداث الأخيرة في إيران وتسعى بالتزامن إلى التوصل لاتفاق نووي (الشرق)
lebanon 24
03/12/2022 20:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأمن الإيرانية: الوثائق الامنية تشير إلى أنّ الـ"CIA" واستخبارات حليفة لها خططت لاطلاق مؤامرة في عموم البلاد
lebanon 24
03/12/2022 20:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي الأميركي: وزارة الخزانة اتخذت إجراءات لتسهيل الاتصالات على الإيرانيين (الجزيرة)
lebanon 24
03/12/2022 20:49:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2022-12-03
13:24 | 2022-12-03
13:02 | 2022-12-03
13:02 | 2022-12-03
12:10 | 2022-12-03
11:53 | 2022-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website