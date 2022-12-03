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الدفاع الروسية: مقتل 200 جندي أوكراني في محاولات هجوم فاشلة على عدة محاور (روسيا اليوم)

Lebanon 24
03-12-2022 | 06:45
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