Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي من معاد: للصلاة إلى الله لكي يخرجنا من الأزمة التي نعيشها بدءًا بانتخاب رئيس جديد وصولا إلى قيام المؤسسات الدستورية

Lebanon 24
03-12-2022 | 08:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
 ميقاتي: المطلوب إرادة سياسية من مختلف القوى والتيارات السياسية لاكمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت واستكمال إقرار القوانين الاصلاحية
lebanon 24
03/12/2022 20:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: نثق بحكمة الرئيس برّي وحرصه على سير المؤسسات وانتظام الشأن العام والمطلوب اليوم المحافظة على اتفاق الطائف لاستقرار البلد وباقون على خيار معوّض بانتظار ان يقدّم الآخرون إسمهم (الجديد)
lebanon 24
03/12/2022 20:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التيار الوطني الحرّ: الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية والوزراء ومجلس النواب ملزمون في هذه المرحلة بالقيام بواجباتهم لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة
lebanon 24
03/12/2022 20:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي في كتاب الى رئيس مجلس النواب: الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الاعمال وفق نصوص الدستور والانظمة التي ترعى عملها
lebanon 24
03/12/2022 20:51:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:35 | 2022-12-03
13:24 | 2022-12-03
13:02 | 2022-12-03
13:02 | 2022-12-03
12:10 | 2022-12-03
11:53 | 2022-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website