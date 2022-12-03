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الاتحاد الأوروبي: سنتأكد دائما من أن سقف سعر النفط الروسي أقل من سعره في السوق العالمية

Lebanon 24
03-12-2022 | 11:19
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