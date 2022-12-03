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باتيلي يدعو رئيسي البرلمان ومجلس الدولة الليبيين إلى تقديم مقترحات ملموسة للخروج من الأزمة

Lebanon 24
03-12-2022 | 16:39
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