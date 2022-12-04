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الراعي: الحكومة هي حكومة تصريف أعمال الناس لا حكومة جدول أعمال الأحزاب والكتل السياسية

Lebanon 24
04-12-2022 | 03:42
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الراعي: لإبعاد الحكومة عن أيّ تأثيرات وهي موجودة لتصريف أعمال الناس
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04/12/2022 14:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تعديلٌ على جدول أعمال جلسة الحكومة الإثنين.. ماذا فيه؟
lebanon 24
04/12/2022 14:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لن نُقرّ في جلسة الحكومة إلّا البنود ذات الأهمية البالغة وجدول الأعمال يُبرز ذلك بشكلٍ واضح
lebanon 24
04/12/2022 14:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: أعلنّا سابقاً أن لدينا نيّة لعقد جلسة مجلس الوزراء عند الضرورة والموضوع الخاص بالمستشفيات يعتبر مُلحّاً جداً مثله مثل البنود الأخرى الموجودة ضمن جدول الأعمال
lebanon 24
04/12/2022 14:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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