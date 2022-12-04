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"رويترز" نقلا عن مصادر: "أوبك+" توافق على تمديد العمل بسياسة إنتاج النفط الحالية

Lebanon 24
04-12-2022 | 06:46
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