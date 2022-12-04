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الرئيس الإسرائيلي من المنامة: اتفقت مع ملك البحرين على ضرورة بذل مزيد من الجهود لمواجهة التحديات الإقليمية (الشرق)

Lebanon 24
04-12-2022 | 08:36
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