Advertisement

أخبار عاجلة

بوريل: وضع سقف لسعر النفط الروسي سيضمن استقرار سوق الطاقة العالمية (العربية)

Lebanon 24
04-12-2022 | 09:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: حزمة العقوبات الثامنة تؤكد تعمد الاتحاد الأوروبي زعزعة استقرار أسواق الطاقة والغذاء العالمية (الجزيرة)
lebanon 24
04/12/2022 21:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: قرار أوبك+ بخفض الإنتاج يأتي ردا على قرارنا بتحديد سقف لسعر النفط الروسي (العربية)
lebanon 24
04/12/2022 21:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: تحديد سعر النفط الروسي سيخفض من عوائد موسكو (العربية)
lebanon 24
04/12/2022 21:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لن نقبل تحديد سقف لسعر النفط الروسي.. وندرس الرد
lebanon 24
04/12/2022 21:28:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:56 | 2022-12-04
13:09 | 2022-12-04
13:09 | 2022-12-04
13:08 | 2022-12-04
12:49 | 2022-12-04
12:44 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website