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طائرات مسيرة تركية تقصف مخيما للاجئين الأكراد من ذوي مسلحي حزب العمال الكردستاني في بلدة مخمور شمالي العراق (سكاي نيوز)

Lebanon 24
04-12-2022 | 13:08
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