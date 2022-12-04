نقولا نحاس: مجلس الوزراء مجتمعا بصفته ممثل رئيس الجمهورية يطلع على الجدول ويقرر ما يريده منه وما لا يريده والموضوع ليس مقفلا.. والشكليات امام مصالح الناس لا مكان لها (LBCI)

Lebanon 24