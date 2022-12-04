نقولا نحاس: البيان الذي صدر عن الوزراء الـ9 غير معروف المصدر ولننتظر حتّى الغد ولدي بعض التأكيدات من بعض الوزراء ان ليس لديهم علم بهذا البيان واعتقد ان الجلسة يوم غد قائمة (LBCI)

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