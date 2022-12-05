Advertisement

أخبار عاجلة

السابق نقولا نحاس: نأمل تأمين النصاب اليوم في الجلسة الحكومية عند الساعة 11 صباحاً وما يحصل هو جدل عقيم لا طائل منه والدستور واضح بأنّ الحكومة تمارس صلاحياتها (صوت كل لبنان)

Lebanon 24
05-12-2022 | 00:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقولا نحاس: الوزراء التسعة الذين أعلنوا في بيان مقاطعة الجلسة لم يجتمعوا في الأساس والبيان صدر عن غرفة ما بعد بيان الرئيس السابق ميشال عون (صوت كل لبنان)
lebanon 24
05/12/2022 08:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتصالات مستمرة الى ما قبل موعد الجلسة الحكومية لتأمين النصاب
lebanon 24
05/12/2022 08:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نقولا نحاس: الحكومة المستقيلة تمارس في المعنى الضيق تصريف الاعمال ولا يجب ان ننسى هذا الموضوع وتناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء والرئيس ميقاتي قال انه عند الضرورة ووفق المقتضيات يجب عقد جلسة ولا يجب ادخال السياسة بموضوع حاجات الناس (LB
lebanon 24
05/12/2022 08:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
نقولا نحاس لـ "صوت لبنان": نحن في وضع نحتاج الى قرارات حاسمة والا التدحرج سيستمر ورئيس الحكومة مضطر ان يقوم بواجباته وفق ما ينص الدستور
lebanon 24
05/12/2022 08:20:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:41 | 2022-12-05
00:20 | 2022-12-05
17:53 | 2022-12-04
16:45 | 2022-12-04
15:53 | 2022-12-04
15:52 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website