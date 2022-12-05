السابق نقولا نحاس: نأمل تأمين النصاب اليوم في الجلسة الحكومية عند الساعة 11 صباحاً وما يحصل هو جدل عقيم لا طائل منه والدستور واضح بأنّ الحكومة تمارس صلاحياتها (صوت كل لبنان)

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