نقولا نحاس: الوزراء التسعة الذين أعلنوا في بيان مقاطعة الجلسة لم يجتمعوا في الأساس والبيان صدر عن غرفة ما بعد بيان الرئيس السابق ميشال عون (صوت كل لبنان)

Lebanon 24