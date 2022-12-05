عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" علي فياض بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكوميّ: نقاشنا ملف الجامعة اللبنانيّة من أجل القيام بمعالجات أساسيّة بشأنه والسعي مستمر لذلك

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