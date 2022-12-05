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الكرملين: روسيا تُعِدُّ رداً على قيام الغرب بفرض "سقف" على سعر النفط الروسي
Lebanon 24
05-12-2022
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05:11
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